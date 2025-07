EQS-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognose

MBB SE steigert EBITDA um 37 % im ersten Halbjahr und erwartet Prognoseerreichung am oberen Ende der Spanne



23.07.2025

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR MBB SE steigert EBITDA um 37 % im ersten Halbjahr und erwartet Prognoseerreichung am oberen Ende der Spanne Berlin, 23. Juli 2025 - MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat nach vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr 2025 einen überproportionalen bereinigten EBITDA-Zuwachs von 36,8 % auf 76,4 Mio. € verglichen zum Vorjahr erzielt, während der Umsatz den Vorjahreswert um 16,8 % auf 545,5 Mio. € übertraf. Die bereinigte EBITDA-Marge konnte damit erneut sehr deutlich um 2,1 Prozentpunkte auf voraussichtlich 14,1 % gesteigert werden. Kerntreiber dieser Entwicklung ist insbesondere die starke operative Entwicklung bei Friedrich Vorwerk sowie DTS. Bezogen auf das zweite Quartal wuchs das bereinigte EBITDA verglichen zum Vorjahr um 40,3 % auf 46,5 Mio. € und damit deutlich stärker als der Umsatz, welcher um 9,2 % auf 285,5 Mio. € zulegte. Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte damit 16,4 %. Darüber hinaus lag die Nettoliquidität der Gruppe zum Ende des zweiten Quartals bei 457,4 Mio. € (31. Dezember 2024: 553,9 Mio. €), wovon 292,0 Mio. € auf die Holding MBB SE entfielen (31. Dezember 2024: 280,8 Mio. €). Vor dem Hintergrund des starken ersten Halbjahres, erwartet die MBB ihre Prognose von 1,0 bis 1,1 Mrd. € Umsatz mit einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 11 und 14 % jeweils am oberen Ende der Spanne zu erreichen. Der Halbjahresbericht 2025 wird am 14. August 2025 unter www.mbb.com veröffentlicht. MBB SE Kurfürstendamm 188 10707 Berlin Tel +49 30 844 15 330 ir@mbb.com www.mbb.com Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor Dr. Christof Nesemeier

Geschäftsführender Direktor Torben Teichler



