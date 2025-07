NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Charles Brennan in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. An ihren Jahreszielen hielten die Walldorfer fest. Das angestrebte operative Ergebniswachstum (Ebit) beinhalte für die zweite Hälfte allerdings eine deutliche Verlangsamung - unter Berücksichtigung von Währungseffekten liege der Ausblick für die Kennziffer knapp unter der Konsensschätzung. Die Vorsicht mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf könnte die positive Kursreaktion der Aktie begrenzen./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2025 / 19:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2025 / 19:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0007164600