NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Dass die italienische Großbank die angepeilte Übernahme der Branchenkollegin Banco BPM abbläst, ist laut Delphine Lee eine große Überraschung und aus strategischer Sicht enttäuschend. Offenbar seien die Hürden dafür höher als erwartet gewesen, oder die Italiener hätten nicht mehr an die Unterstützung der Credit Agricole geglaubt, die bei einer Übernahme eine Sperrminorität gehabt hätte, schreibt sie in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Doch auch ohne Banco BPM bleibe die Unicredit-Aktie werthaltig. Die Gewinnschätzungen hätten Luft nach oben, und mit dem Start eines verzögerten Aktienrückkaufprogramms über 6,3 Milliarden Euro würden mehr Mittel an die Aktionäre ausgeschüttet. Gleichzeitig könne Unicredit immer noch eine bessere Kapitalausstattung vorweisen als die Konkurrenz. Dass die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Commerzbank-Übernahme nun gestiegen ist, glaubt Lee auch wegen des gestiegenen Aktienkurses nicht. Auch die griechische Alpha Bank sei eher eine langfristige Transaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2025 / 23:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2025 / 23:29 / BST

IT0005239360