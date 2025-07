BILBAO (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Iberdrola wirbt frisches Geld bei Investoren ein. Geplant sei eine Kapitalerhöhung durch die Ausgabe neuer Stammaktien über 5 Milliarden Euro, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Der Börsenwert von Iberdrola lag zuletzt bei knapp 100 Milliarden Euro. Mit dem Geld will Iberdrola seinen Wachstumskurs beschleunigen. Außerdem kostet der Ausbau des Energienetzes viel Geld: In den kommenden Jahren rechnet der Energiekonzern aus Bilbao mit Investitionen in Höhe von 15 Milliarden Euro.

Der spanischen Zeitung "El Confidencial" zufolge will Iberdrola in Mexiko 15 Energie-Erzeugungsanlagen verkaufen. Die meisten stammten aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien mit einer installierten Kapazität von 2,6 Gigawatt. Die Angebote sollen bei rund 4 Milliarden Euro liegen.

Derweil überraschte Iberdrola mit seinen Ergebnissen des zweiten Quartals positiv. Zwar stagnierte der Umsatz mit 9,9 Milliarden Euro nahezu und blieb damit hinter den Erwartungen zurück. Der operative Gewinn fiel aber überraschend hoch aus: Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verdiente Iberdrola mit 3,6 Milliarden Euro ebenfalls ähnlich viel wie im Vorjahreszeitraum, Analysten hatten aber weniger erwartet. Der Nettogewinn wuchs um gut 13 Prozent auf knapp 1,6 Milliarden Euro unter anderem dank eines besseren Finanzergebnisses./lew/stw/zb