Der DAX startet am Mittwoch mit einem deutlichen Kurssprung in den Tag. Das bewegt den deutschen Leitindex jetzt. Außerdem im Fokus der Börse: die Aktien von SAP und UniCredit. Nach dem Kursrutsch am Vortag ist der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Für Hoffnung sorgte ein "massives" Handelsabkommen mit Japan, das US-Präsident Donald Trump verkündete.Der deutsche Leitindex DAX stieg im frühen Handel um 0,74 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...