ARTS Asset Management: C-QUADRAT ARTS Total Return Bond auf Platz 1 im Scope-Fondsrating für Anleihefonds Wien, 23.07.2025 - Der nachhaltige Anleihefonds C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (ISIN: AT0000634720) von ARTS Asset Management ("ARTS") hat im Rating der Scope Group ("Scope"), dem größten europäischen Anbieter von unabhängigen Kreditratings, ESG-Analysen und Fondsbewertungen, als bester Fonds aus insgesamt 173 Fonds in der Vergleichsgruppe Renten Global Aggregate abgeschnitten. Der Fonds erreichte eine Punktzahl von 84 Punkten und wird damit als "sehr gut" bewertet. Das Rating bezieht sich auf die Rendite- und Risikoentwicklung sowie Kostenstruktur über die vergangenen drei Jahre (Stichtag 30.06.2025). Dabei werden sowohl qualitative als auch quantitative Kriterien berücksichtigt. Der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond konnte sein Rating über die vergangenen drei Jahre stetig verbessern. Im Vormonat belief sich die Punkteanzahl auf 80 Punkte. Fonds werden als "sehr gut" bewertet, wenn sie auf eine Punkteanzahl zwischen 78 und 100 Punkten kommen. Der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond legte im Juni auf Monatsbasis um +1,25% zu, während der Peergroup-Durchschnitt um 0,9% sank und auch die Benchmark, der FTSE WorldBIG Bond Index USD, um 1,27% schrumpfte. Auch im Dreijahreszeitraum übertraf der ARTS-Anleihefonds ab Oktober 2022 die durchschnittliche Performance des FTSE WorldBIG Bond Index USD. "Wir freuen uns über die sehr gute Bewertung und die Top-Platzierung unseres C-QUADRAT ARTS Total Return Bond in seiner Peergroup im Rahmen des Scope-Fondsratings . Der flexible Handelsansatz auf Basis der Momentum-Theorie gewährleistet, dass auch im Fixed Income-Bereich, gerade in einem dynamischen Marktumfeld, überdurchschnittliche Renditen erzielt werden können", sagt Leo Willert, Gründer und Head of Trading bei ARTS Asset Management. Über den C-QUADRAT ARTS Total Return Bond Der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond hat einen flexiblen und quantitativen Investmentansatz. Dabei werden über 1.000 verschiedene Rentenfonds und -ETFs laufend analysiert und in diejenigen investiert, die den stärksten positiven Kurstrend aufweisen. Aktuell sind 55% im High-Yield-Bereich investiert. Zu den größten Positionen zählt hier der "High Yield Bond Fund" von BlackRock. Außerdem werden derzeit Wandelanleihen, wie der Global Convertible Bond Fonds von BNP Paribas, stark gewichtet. Das System agiert dabei prognosefrei und das Portfolio wird laufend an die jeweilige Marksituation angepasst. Die Auswahl der Positionen für den Fonds erfolgt automatisiert durch ein regelbasiertes Trendfolgesystem auf Basis der Momentum-Strategie. Der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond hat in einem Jahr eine Performance von 4,89% p.a. und in den vergangenen fünf Jahren eine Performance von 15,18% bzw. 2,86% p.a. erzielt (Stichtag 21.07.25). Der Fonds wurde im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung als nachhaltiger Artikel 8-Fonds eingestuft und verfügt über mehrere Auszeichnungen sowie ein Morningstar-Rating von vier Sternen. Über ARTS Asset Management ARTS Asset Management, ein Unternehmen der C-QUADRAT Investment Gruppe, wurde 2003 gegründet und hat sich auf das Management von quantitativen Total-Return-Strategien spezialisiert. Auf Grundlage eines selbstentwickelten Handelssystems werden sämtliche Anlageentscheidungen anhand komplexer mathematischer Algorithmen und daher unabhängig von menschlichen Emotionen, wie z.B. Angst oder Gier, getroffen. Investiert wird systematisch, nach technischen bzw. quantitativen Kriterien, in jene Branchen bzw. Sektoren, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen. ARTS zählt mit seinen Mischfonds zu den Pionieren der Trendfolge. Die ARTS-Produktpalette umfasst mittlerweile 13 flexibel gemanagte Fonds und erhielt in den letzten Jahren in Summe mehr als 380 Awards und Auszeichnungen renommierter Adressen.

Ralf Droz / Jessica Pommer

Telefon: +49 69 905 505-57

E-Mail: arts@edicto.de



Kontakt Unternehmen



ARTS Asset Management GmbH

Manuela Pichler

Telefon: +43 1 955 95 96 436

E-Mail: m.pichler@arts.co.at

www.arts.co.at Marketingmitteilung. Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet. Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR ist vom Anleger ein Ausgabeaufschlag iHv max. 30,- EUR zu bezahlen, welcher die Wertentwicklung seiner Anlage entsprechend mindert. Ev. anfallende Rücknahme-, Transaktions- und Depotkosten & Steuern mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich. Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (PRIIPs - KID) sowie der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Diese Unterlagen stehen dem Interessenten bei der Kapitalanlagegesellschaft Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, D-50679 Köln und bei der ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien, sowie am Sitz der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main, sowie im Internet unter www.ampega.de und www.arts.co.at kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung. Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise des Verkaufsprospektes verwiesen. Trends können sich ändern und negative Renditeentwicklungen nach sich ziehen. Ein trendfolgendes Handelssystem kann Trends über- oder untergewichten. Informationen über Bandbreiten für marktübliche Entgelte der Wertpapierfirmen sind in einer Publikation der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) auf www.fma.gv.at veröffentlicht.



