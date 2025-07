Wien (www.fondscheck.de) - Der nachhaltige Anleihefonds C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (ISIN AT0000634720/ WKN A0B6WZ) von ARTS Asset Management ("ARTS") hat im Rating der Scope Group ("Scope"), dem größten europäischen Anbieter von unabhängigen Kreditratings, ESG-Analysen und Fondsbewertungen, als bester Fonds aus insgesamt 173 Fonds in der Vergleichsgruppe Renten Global Aggregate abgeschnitten, so ARTS in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...