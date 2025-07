München (ots) -E.ON Energie Deutschland ist gleich doppelt für seine digitalen Lösungen ausgezeichnet worden: Im Rahmen der Studie "Digitaler Service 2025" von Focus Money und dem Analyseinstitut ServiceValue erhielt der Energieversorger die Bestnote - und ist damit im aktuellen Ranking Spitzenreiter für Deutschlands besten Online-Service in der Kategorie Energieversorger. WELT und ServiceValue kürten E.ON zudem zum wiederholten Male als "Digital Champion" - eine weitere bedeutende Anerkennung für digitale Kundennähe. E.ON belegt dabei Platz 1 unter den Energieversorgern bundesweit sowie Platz 31 im branchenübergreifenden Gesamtranking aller Unternehmen - eine Verbesserung um 18 Plätze gegenüber dem Vorjahr. Beide Auszeichnungen unterstreichen die hohe digitale Servicekompetenz von E.ON als Deutschlands führendem Energieunternehmen.Immer mehr Kundinnen und Kunden erwarten heute einfache, schnelle und komfortable Lösungen - jederzeit und von überall. Um ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität zu bieten, investiert E.ON seit Jahren konsequent in die Digitalisierung von Services und entwickelt diese kontinuierlich weiter. Ein zentrales Element ist die ebenfalls von Focus Money und Service Value preisgekrönte Mein E.ON App, die bereits von mehr als 2,4 Millionen E.ON Kundinnen und Kunden genutzt wird. Von Abschlags-Check bis Zählerstand - zahlreiche Service-Anliegen rund um den Energievertrag lassen sich bequem und rund um die Uhr über die App erledigen.Auch innerhalb der E.ON Gruppe zeigt sich diese hohe digitale Servicekompetenz: Mit Süwag (Platz 2) und Eprimo (Platz 4) konnten sich zwei weitere Unternehmen aus dem E.ON Konzern im Ranking "Digitaler Service" unter den Top 5 platzieren. Die E.ON Marke E wie Einfach belegt in der Untersuchung "Digital Champions" unter den bundesweiten Energieversorgern den vierten Platz.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Christian BretschneiderTel.: +49 89 1254-1337Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109984/6082433