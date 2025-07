23. Juli 2025 - CHARLOTTE, N.C. / IRW-Press / IperionX Limited (IperionX) (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) freut sich, seinen Quartalsbericht zum 30. Juni 2025 zu präsentieren. Wichtige Highlights während des Quartals und danach beinhalten Folgendes:

Kommerzieller Betrieb: Die Produktion ist online und die Inbetriebnahme aller wichtigen Einrichtungen ist abgeschlossen

- Erfolgreiche Inbetriebnahme der Titanproduktionsanlage in Virginia. Alle wichtigen Einrichtungen zur Verarbeitung von Titan-"Schrott" zu geschmiedetem Titan sind jetzt online und erfüllen die Betriebskapazität nachweisbar.

- Wiederholte fortlaufende Produktionszyklen des Ofens zur wasserstoffgestützten metallothermischen Reduktion (Hydrogen Assisted Metallothermic Reduction; HAMRTM) produzieren weiterhin qualitativ hochwertiges Titan, das Industriestandards übertrifft.

- Verfahrensverbesserungen während der Inbetriebnahme haben die durch niedrige Capex gekennzeichnete, modulare Skalierbarkeit des HAMR-Verfahrens verstärkt und unterstützen das starke Potenzial, die ursprüngliche nominelle Titanpulverproduktion zu übertreffen. Höhere Durchlaufraten werden in den kommenden Wochen bestätigt werden.

- Die Inbetriebnahme der Schmiedesysteme für Pulvermetallurgie sowie das HSPT-Schmiedeverfahren (Hydrogen Sintering & Phase Transformation) ist abgeschlossen und unterstützt die Produktion endkonturnaher und geschmiedeter Titankomponenten.

Guter Aufschwung in kommerziellen Partnerschaften und strategischen Kundenpartnerschaften

- Kundenaktivitäten nahmen während des Quartals zu, mit verstärktem Engagement in der Automobil-, Wehrtechnik- und Luftfahrtindustrie. Viele Kunden nahmen an Inspektions- und vorläufigen Qualifikationsbesichtigungen in der Titanproduktionsanlage in Virginia teil.

- Die Verarbeitung von Altprodukten der Verbraucherelektronik begann und validierte die kreisförmige Lieferkette von recyceltem Titanausgangsmaterial zu geschmiedeten Titanteilen, wie in Kollaboration mit ELG Utica am 3. Juli 2024 bekanntgegeben.

- Neue Vertikale öffnen sich in der industriellen Titanmassenproduktion, wo der Produktionsabfall typischerweise sehr hoch ist, auch bei der Produktion von Titanhalterungen. Diese Bemühungen öffnen neue Verkaufskanäle im Bereich Luftfahrt, Handel, Militär und in großen kommerziellen Märkten.

- IperionX baut eine Pipeline von Partnerschaften mit globalen Produzenten auf, die auf kostengünstige, nachhaltige, kreisförmige und nachvollziehbare Titan-Lieferketten übergehen möchten.

Unterstützung durch die US-Regierung zur Sicherung einer kostengünstigen einheimischen Titan-Lieferkette

- IperionX erhielt einen Vertrag zur Unterstützung innovativer kleiner Unternehmen, den sogenannten " Small Business Innovation Research (SBIR) Phase III Indefinite Delivery, Indefinite Quantity (IDIQ)"-Vertrag, der die Finanzierung von Aufträgen durch Agenturen des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums (Department of Defense, DoD) im Wert von bis zu 99 Millionen USD ermöglicht.

- Der erste Auftrag im Rahmen des SBIR-IDIQ-Vertrags zur schnelleren Produktion und Lieferung von Titanteilen für Bodenfahrzeuge der US-Armee wurde erteilt.

- Der SBIR-Phase-III-Vertrag und Auftrag wurden zusätzlich zur DoD-Finanzierung von 47,1 Millionen USD an IperionX im vorherigen Quartal zur schnelleren Entwicklung einer sicheren, kostengünstigen Mineral-zu-Metall-Titan-Lieferkette erteilt.

- IperionX setzt seine langfristige, steuerfreie Anleihefinanzierung durch die Behörde für industrielle Entwicklung des Halifax County, Virginia, zur Stärkung künftiger Expansionen der Titanproduktion fort.

Pläne zur Expansion der Titanproduktion beschleunigt

- Starkes Kundeninteresse und Finanzierungsverpflichtungen der US-Regierung beschleunigen die Expansion der Titanproduktion.

- Nach Quartalsende, am 23. Juli 2025, gab IperionX eine Privatplatzierung zur Beschaffung von ungefähr 46 Millionen USD bekannt.

- IperionX beabsichtigt, die Erträge aus der Privatplatzierung zur Beschleunigung der Auftragsvergabe für HAMR- and HSPT-Module mit langen Vorlaufzeiten und zur parallelen Expansion der Schmiedekapazität zur Erfüllung der Produktionspläne 2026/2027 zu verwenden.

- Modulares Design mit niedriger Capex erlaubt schnelleres Produktionswachstum bis 2030.

"Titan Critical Minerals Project": Endgültige Machbarkeitsstudie zur Weiterentwicklung einer wichtigen US-Lieferkette für Kritische Mineralien

- Arbeiten für eine endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) im Projekt Titan, teilweise durch die jüngste Förderung des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums (DoD) finanziert, gehen weiter.

- Das Projekt Titan ist das größte Projekt Kritischer Mineraliensande in den USA mit einer mehrere Jahrzehnte umfassenden Ressource an Titan, Zirkon und Seltenen Erden, für die Genehmigungen vorliegen.

- Die DFS bleibt auf Kurs zur Fertigstellung im 2. Quartal 2026 und wird einen langfristigen künftigen Vorrat an Titanausgangsmaterial und schweren Seltenen Erden, einschließlich Dysprosium und Terbium, wichtige Elemente in hochleistungsfähigen Systemen der Wehrtechnik, unterstützen.

- Die schweren Seltene-Erde-Ressourcen des Projekts Titan, einschließlich Dysprosium und Terbium, ergänzen leichte Seltene-Erde-Projekte, die DoD derzeit unterstützt, und positionieren IperionX als potenziellen bevorzugten Partner für eine vollständige einheimische Magnet-Lieferkette.

Starke Finanzposition

- Zum 30. Juni 2025 schloss IperionX das Quartal mit 55 Millionen USD in bar ab.

- In der Folge, am 23. Juli 2025, gab IperionX den Erhalt fester Verpflichtungen für eine Privatplatzierung von 14 Millionen neuen Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 5,00 AUD pro Aktie zur Beschaffung von ungefähr 46 Millionen USD vor Kosten (Platzierung) bekannt, wodurch sich eine Pro-Forma-Barposition von ungefähr 100 Millionen USD ergab.

- IperionX beabsichtigt, die Erträge aus der Platzierung wie folgt zu verwenden:

Beschleunigung der Kapazitätserweiterung der Phase 2 mit beschleunigter Bestellung von Produktions- und Fertigungsanlagen mit langen Vorlaufzeiten;

Erweiterung des Phase-1-Betriebs, einschließlich kostengünstiger Kapitalprojekte zur Produktionserweiterung über die nominellen Durchlaufkapazitäten hinaus;

Erweiterung der HSPT-Press- und Brennkapazität in Übereinstimmung mit der beschleunigten Produktionserweiterung; und

Betrieb, Phase-3-Expansionsstudien und verstärkte F&E.

- Direktoren zeichneten Aktien im Wert von 2,2 Millionen AUD (~ 1,4 Millionen USD) im Rahmen der Platzierung, abhängig von der Genehmigung durch Aktionäre, zur Bestärkung der Ausrichtung auf Aktionäre.

Über IperionX

IperionX ist ein führender amerikanischer Spezialist für Titanmetalle und kritische Rohstoffe, der mit Hilfe patentierter Metalltechnologien leistungsstarke Titanlegierungen aus Titanmineralien oder Titanschrott unter Einsparung von Energie, Kosten und Emissionen herstellt.

Unser auf kritische Mineralien fokussiertes Projekt Titan ("Titan Critical Minerals Project") beherbergt die größte JORC-konforme Mineralressource aus Titan, Seltenen Erden und Zirkonmineralsand in den gesamten Vereinigten Staaten.

Die von IperionX produzierten Titanmetalle und kritischen Mineralien sind für die modernen US-Branchen wie Raumfahrt, Luftfahrt, Verteidigung, Unterhaltungselektronik, Wasserstoff, Automobilbau und additive Fertigung unerlässlich.

Einen Link zur vollständigen Pressemitteilung finden Sie hier (https://app.sharelinktechnologies.com/announcement/asx/f38190159bf7a8c205b6ad79f679f5ac).

Kontakte

Anastasios (Taso) Arima, Gründer und CEO

Toby Symonds, President

Dominic Allen, Chief Commercial Officer

Investoren: investorrelations@iperionx.com

Medien: media@iperionx.com

+1 980 237 8900

http://www.iperionx.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80451Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80451&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000208910Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19666299-iperionx-quartalsbericht-2025