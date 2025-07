Mit einem Kursgewinn von fast +7% ist die Porsche-Aktie am Mittwochmorgen die Nummer 1 im DAX. Was steckt hinter dem unerwarteten Kurssprung und könnte das die Trendwende für den Sportwagenbauer sein? Ein Handelsabkommen sorgt für Jubelstimmung Auslöser des Kurssprungs war einmal mehr US-Präsident Trump. Er verkündete am gestrigen Dienstag ein "massives" Handelsabkommen mit Japan, das eine Absenkung der Zölle auf 15% vorsieht. Im Gegenzug verpflichtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...