Während in den eher reifen Batteriemärkten wie Deutschland und Italien die Nachfrage in den ersten sechs Monaten eher gedämpft war, zog sie in anderen Ländern in Europa wie Österreich, Frankreich, den Niederlanden und Tschechische Republik deutlich an. Ein Treiber für den Zubau sind die sinkenden Preise, wobei EUPD Research den durchschnittlichen Verkaufspreis mit 711 Euro pro Kilowattstunde für Heimspeicher im ersten Halbjahr 2025 ermittelt hat. Die Nachfrage nach Batteriespeichern für Privathaushalte bis 20 Kilowattstunden Kapazität ist in Europa im ersten Halbjahr 2025 stabil geblieben. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...