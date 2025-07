© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Der Kurs von Medpace ist am Dienstag regelrecht explodiert. Doch ist das Plus von 55 Prozent nach den Quartalszahlen nachhaltig oder nur ein kurzes Strohfeuer?Die Aktie des klinischen Auftragsforschungsunternehmens Medpace hat am Dienstag mit einem historischen Kurssprung für Aufsehen gesorgt. Im Gegensatz zu anderen Aktien, die in letzter Zeit solche Rallyes hingelegt haben, wie Opendoor zum Beispiel, ist Medpace aber keineswegs ein Pennystock und auch nicht eine klassische Zocker-Aktie. Für das Kursfeuerwerk haben vielmehr gute Nachrichten geführt, die dann noch einen Short Squeeze ausgelöst haben. Nach einem deutlich über den Erwartungen ausgefallenen Quartalsbericht schoss der Kurs um …