NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Befesa von 38 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Fabian Piasta schraubte in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen seine Schätzungen für den Industrie-Recycler ein wenig nach unten. Er verwies auf Gegenwind seitens der Volumina und Preise, der aber temporärer Natur sein dürfte./gl/la



