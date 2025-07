© Foto: © 2024 AT&T

Besonders die 5G-Mobilfunk- und High-Speed-Internet-Tarife scheinen die Kunden zu überzeugen. Dennoch gibt die Aktie am Mittwoch erst einmal nach.US-Mobilfunkriese AT&T hat die Erwartungen für das zweite Quartal übertroffen und dabei mit einem unerwartet starken Wachstum bei Mobilfunkkunden gepunktet. Das Unternehmen konnte in den letzten drei Monaten 401.000 neue Mobilfunkkunden gewinnen, was die Schätzungen der Analysten von 301.000 deutlich übertraf. Im Vergleich dazu hatte Marktführer Verizon einen Rückgang der Kundenzahl vermeldet. Die Gesamteinnahmen des Unternehmens beliefen sich auf 30,8 Milliarden US-Dollar, was die Schätzungen von 30,5 Milliarden US-Dollar übertraf. Auch das …