"Der Aktionärsbrief"

www.bernecker.info

www.bernecker.info

Die Deutsche Bank hatte die Einstufung für die Aktie des Online-Apothekenkonzerns nach einer positiven Entscheidung des BGH zu Boni für rezeptpflichtige Medikamente auf "Kaufen" belassen und das Kursziel von 214 € bestätigt. Die Aktie hatte Ende Mai/Anfang Juni sehr schwach tendiert. Das deutsche Gesundheitssystem wechselt bis April?2026 von CardLink-Technik zur verpflichtenden Gesundheits ID als Zugangssystem für E-Rezepte. Viele Patienten nutzen diese ‌ID bislang freiwillig. Die Sorge, dass ohne verpflichtende Nutzung ein großer Teil der Online E Rezepte zukünftig nicht mehr über Redcare abgewickelt werden, hatte den Kurs belastet. Nun aber scheinen sich auch wieder positivere Aspekte in der Kursentwicklung niederzuschlagen.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief, Ausgabe 30.Schlaglichter dieser Ausgabe:-Zoll-Thematik verliert an Brisanz-Die "M7" vor den Zahlen-Silber sieht immer besser aus-Chemie vor dem Comeback-Überflieger Grand Canyon Education-Volltreffer NRG Energy-Brisante Gerüchte um die Kryptos-Saatguthersteller profitieren vom Klimawandel-Bulgarien bietet Rendite-Redcare Pharmacy vor Kursverdoppelung?Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion /