Überraschung bei Munich Re: Wie der weltgrößte Rückversicherer am Mittwoch mitteilte, wird der langjährige CEO Joachim Wenning seinen im Dezember auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Am Markt sorgt das für Verunsicherung. Dabei steht Wennings Nachfolger bereits fest. Das müssen Anleger jetzt wissen.Wenning, seit über acht Jahren CEO und mehr als drei Jahrzehnte im Konzern, zieht sich Ende 2025 zurück. Der 60-Jährige, der 2017 die Führung übernahm, will mit Abschluss des Strategieprogramms "Ambition ...

