Der Euro schwächt sich gegenüber dem Pfund, da der Fokus auf der geldpolitischen Entscheidung der EZB am Donnerstag liegt - Es wird erwartet, dass die EZB die Zinsen unverändert bei 2,00 % belässt - Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone verbessert sich im Juli auf -14,7 - Der Euro (EUR) schwächt sich am Mittwoch gegenüber dem britischen Pfund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...