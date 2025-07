Winterthur - Kleine und mittlere Schweizer Unternehmen stehen am Arbeitsmarkt zunehmend unter Druck: Ein hartnäckiger Fachkräftemangel, ein härterer Konkurrenzkampf mit Grossunternehmen und veränderte Ansprüche von Arbeitnehmenden geben den Ton an. Dies zeigt eine neue KMU-Arbeitsmarktstudie, die der Versicherer Axa und das Forschungsinstitut Sotomo gemeinsam am Mittwoch veröffentlicht haben. Der Mangel an qualifizierten Mitarbeitenden bleibt trotz ...

