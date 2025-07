© Foto: PepsiCo

Cola oder Pepsi? Die Geschmäcker mögen sich streiten. Tobias Bosler, Chefredakteur der Bosler Börse, hat eine klare Empfehlung.Tobias Bosler verrät in seinem neuesten Video, warum Pepsi eine interessante Aktie am Markt ist. Zudem beleuchtet er die Lebensmittelbranche, in der momentan sehr viel Bewegung ist. PepsiCo verzeichnete im Q2 2022 ein solides organisches Wachstum bei Umsatz und Gewinn, gestützt durch starke Regionen wie Lateinamerika und Nordamerika. Der GAAP-Gewinn wurde jedoch durch einmalige Belastungen gedämpft. Wenn du möchtest, kann ich dir gern auch die Q&A des Earnings Calls zusammenfassen oder detailreicher auf einzelne Regionen eingehen. Der Konzern erzielte einen …