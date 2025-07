MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fuchs auf "Reduce" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Konstantin Wiechert korrigierte am Mittwoch seine Schätzungen für den Schmierstoffhersteller nach unten, womit er das trübere Geschäftsumfeld und den trüberen Ausblick reflektiere. Seine Einstufung und das Kursziel will er nach den endgültigen Zahlen für das zweite Quartal und der anschließenden Telefonkonferenz überarbeiten./rob/ajx/he



