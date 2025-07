FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Iberdrola von 15,80 auf 15,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit der Kapitalerhöhung werde die Finanzierung der hohen Investitionen in den Netzbereich erleichtert, auch wenn dies zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zwingend gewesen sei, kommentierte Werner Eisenmann die Maßnahme der Spanier am Mittwoch. Sukzessive Gewinnanstiege durch den starken Fokus auf den stabilen Netzbereich und die Stärke bei anderen Themen (PPA, Rechenzentren) seien im Bewertungsaufschlag bereits ausreichend reflektiert. Es gebe ferner bessere Dividendenalternativen im Versorgersektor./rob/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2025 / 16:35





ISIN: ES0144580Y14

