Amazfit, eine weltweit führende Marke für Smart Wearables im Besitz von Zepp Health (NYSE: ZEPP), hat den Ultraläufer Rod Farvard als neuen Sportbotschafter vorgestellt. Farvards Herangehensweise an Ausdauerrennen, eine Kombination aus strategischem Training und intelligenter Erholung, spiegelt das Engagement von Amazfit wider, innovative und zuverlässige Technologien für Leistungs-, Erholungs- und Schlaf-Tracking sowohl für Alltags- als auch für Spitzensportler bereitzustellen.

Amazfit Announces Ultra Runner Rod Farvard as New Brand Ambassador

Farvard begann seine Karriere als Crossläufer an der High School, bevor er zum Triathlon wechselte und schließlich beim Ultralauf landete. Seine Motivation während seiner gesamten Karriere war ein DNF-Ergebnis aus seiner Highschool-Zeit, das ihn dazu antrieb, einige der härtesten Ausdauerrennen der Welt zu absolvieren, darunter den Western States 100, den UTMB und den Moab 240. Farvard hat auch die mehrtägige Herausforderung auf dem 214 Meilen langen John Muir Trail absolviert, wo er mit 3 Tagen, 16 Stunden und 2 Minuten eine neue Fastest Known Time (mit Unterstützung, von Norden nach Süden) aufgestellt hat. Ob beim Laufen in großer Höhe oder beim Kampf gegen die Elemente über mehr als 100 Meilen er verlässt sich auf präzise Daten, um seine Leistung, Erholung und Ernährung zu steuern. Farvard wird die Smartwatch Amazfit T-Rex 3, das Helio Strap und das Zepp App-Ökosystem in sein Training und seine Wettkampfroutine integrieren und dabei Funktionen wie GPS-Genauigkeit, Herzfrequenzmessung, VO2 Max, Schlaf- und Erholungs-Tracking und vieles mehr nutzen.

"Beim Ultralaufen geht es darum, die Variablen, das Tempo, die Ernährung und die Erholung zu managen und gleichzeitig den Körper an seine Grenzen zu bringen", so Farvard. "Mit Amazfit erhalte ich zuverlässige Tracking-Funktionen und die notwendigen Tools, um meine Wettkampftage und meine Erholung zu optimieren. Ich bekomme Echtzeit-Feedback, das mir hilft, unabhängig von der Länge des Rennens im Einklang mit meinem Körper zu bleiben. Es ist, als hätte ich einen Trainer am Handgelenk, der keinen Schritt verpasst."

Farvard ergänzt das wachsende Team von Ausdauer-Botschaftern von Amazfit, zu dem bereits der italienische Langstreckenläufer Yemaneberhan "Yeman" Crippa und der Triathlet Morgan Pearson gehören. Er wird eng mit Amazfit bei Produkttests, von Athleten geleiteten Storytelling-Aktivitäten und Community-Events zusammenarbeiten, um die auf Ausdauer ausgerichteten Innovationen der Marke zum Leben zu erwecken. Er ergänzt das wachsende Team von Amazfit-Botschaftern, die für Spitzenleistungen in den Bereichen Laufen, Fitness und Outdoor-Abenteuer stehen.

Scott Shepley, Head of Global Marketing bei Amazfit, sagt: "Rod bringt ein unvergleichliches Maß an Authentizität in unsere leistungsorientierte Community. Er läuft nicht nur 100-Meilen-Rennen, sondern verlässt sich auch auf die Daten der Amazfit-Produkte, um seine Grenzen auszutesten und zu zeigen, was mit den richtigen Tools und der richtigen Einstellung möglich ist. Seine Erkenntnisse als Ultraläufer werden uns helfen, weiterhin Innovationen für die Lauf- und Ausdauer-Community zu entwickeln."

Über Amazfit

Amazfit, eine weltweit führende Marke für Smart Wearables mit Schwerpunkt auf Gesundheit und Fitness, ist Teil von Zepp Health (NYSE: ZEPP), einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie mit Hauptsitz in Gorinchem, Niederlande. Zepp Health ist als dezentralisierte Organisation mit Teammitgliedern und Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und anderen globalen Märkten tätig.

Mit einer großen Auswahl an Smartwatches und Armbändern ermutigt Amazfit mit seinem Markenslogan "Discover Amazing" Menschen dazu, Grenzen zu überwinden, Erwartungen zu übertreffen und jeden Moment zu genießen. Amazfit wird von der proprietären Gesundheitsmanagement-Plattform von Zepp Health unterstützt, die rund um die Uhr cloudbasierte, umsetzbare Erkenntnisse und Anleitungen bereitstellt, um den Nutzern beim Erreichen ihrer Wellnessziele zu helfen.

Die Smartwatches von Amazfit sind für ihre herausragende Verarbeitung bekannt und haben zahlreiche Designpreise gewonnen, darunter den iF Design Award und den Red Dot Design Award. Amazfit wurde 2015 gegründet und wird von Millionen von Nutzern geschätzt. Die Produkte sind in über 90 Ländern in Amerika, EMEA und APAC erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazfit.com.

