AMADEUS FIRE AG

AMADEUS FIRE AG: Anpassung des Ausblicks auf das Geschäftsjahr 2025 an den bisherigen Jahresverlauf



23.07.2025

Anpassung des Ausblicks auf das Geschäftsjahr 2025

Frankfurt am Main, 23. Juli 2025 Der Vorstand der Amadeus Fire Group passt seinen zuletzt im Geschäftsbericht 2024 gegebenen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025 an den bisherigen Jahresverlauf an. Nach einem schwachen zweiten Quartal, auf Basis vorläufiger Zahlen, erwartet die Amadeus Fire Group, das erste Halbjahr 2025 mit einem unterhalb der eigenen Erwartungen und Prognose liegenden Umsatz und Ergebnis abzuschließen. Eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau in der Personaldienstleistung ist nicht eingetreten und der negative Trend der Teilnehmerzahlen in geförderter Weiterbildung hat zugenommen. Die Amadeus Fire Group erzielte auf Basis der vorläufigen Finanzkennzahlen im ersten Halbjahr 2025 einen Konzernumsatz von rund 186,6 Mio. € (Halbjahr 2024: 226,1 Mio. €) sowie ein operatives Konzern-EBITA* von rund 6,4 Mio. € (Halbjahr 2024: 28,9 Mio. €). Der Vorstand der Amadeus Fire Group erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen angepassten Konzernumsatz in einer Bandbreite zwischen 355 bis 385 Mio. € (bisher 387 bis 417 Mio. €). Das entspricht einem Konzernumsatz im Bereich um rund 15 Prozent unter Vorjahr (436,9 Mio. € im GJ 2024). Der Vorstand geht aktuell davon aus, ein operatives Konzern-EBITA* im Bereich von 15 bis 25 Mio. € für das Gesamtjahr 2025 zu erreichen (55,5 Mio. € im GJ 2024). Damit wird die bisherige Prognose von 36 bis 44 Mio. € deutlich unterschritten. In Folge der zunächst anhaltend herausfordernden Marktsituation in den Segmenten im zweiten Halbjahr 2025 sieht der Vorstand einen relativ breiten potenziellen Ergebniskorridor 2025. Positive Marktchancen aus wirtschaftlicher Belebung und Haushaltssicherheit einerseits, unsichere und intransparente Wirtschaftslage und zusätzliche strukturelle Anpassungen bei anhaltender Schwäche anderseits sind die Gründe hierfür.

Ansprechpartner:

Jörg Peters

Leiter Investor Relations

jpeters@amadeus-fire.de

+49 (0)69 96 87 61 80



