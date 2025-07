Istanbul - Die dritte Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine ist in Istanbul zu Ende gegangen. Wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet, einigten die Parteien sich auf den Austausch von sowohl militärischen als auch zivilen Gefangenen.



Die Gespräche im CiraÄŸan-Palast starteten demnach mit über eineinhalb Stunden Verspätung und dauerten dann nur etwa 40 Minuten. Vor der Hauptverhandlung führten die Leiter der Delegationen, Wladimir Medinski und Rustem Umerow, ein persönliches Gespräch. Eine weitere Verhandlungsrunde werde nicht stattfinden, bis die neuen Vereinbarungen umgesetzt seien, hieß es.



Zuvor hatte die ukrainische Delegation in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip ErdoÄŸan über Verteidigungskooperationen gesprochen. Die russische Delegation in Istanbul bestand wie bei vorherigen Treffen aus "vier Hauptmitgliedern und vier Experten", während die ukrainische Delegation auf 14 Mitglieder erweitert wurde. Die Gespräche wurden laut Tass auf Russisch geführt.





