Erwartungsgemäß sind die Erlöse von Tesla im abgelaufenen Quartal gefallen. Doch der Rückgang war nicht ganz so hoch befürchtet, Investoren reagieren erleichtert. Tesla bricht der Umsatz weg - aber nicht so schlimm wie befürchtet! Angesichts sinkender Verkaufszahlen auf fast all seinen Märkten musste das von CEO Elon Musk gegründete Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzrückgang um 11,8 Prozent auf 22,49 Milliarden US-Dollar hinnehmen. Damit konnten die Konsensschätzung jedoch um 360 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Beim Ertrag traf der inzwischen vom chinesischen Konkurrenten BYD überholte E-Fahrzeughersteller die Erwartungen genau und präsentierte einen bereinigten …