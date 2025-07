Die Börse macht derzeit keine Gefangenen. Mit Megatrends wie KI und HighTech konnten Investoren in den letzten zwei Jahren ihre Rendite vergolden. Seit gut 3 aber Monaten vollziehen Rüstung- und Defense-Titel einen Hexentanz auf dem Parkett. Mit öffentlichen Sonderprogrammen zur Aufrüstung der NATO rechnen Anleger mit Milliarden-Zuflüssen in Unternehmen, die einen Verteidigungs-Sektor in ihrem Geschäftsmodell vorhalten. Doch wie lässt sich mit 20 % mehr Aufträgen ein Kursanstieg um 600 % rechtfertigen. Was, wenn DroneShield im September enttäuschen sollte? Der australische Wasserstoff-Spezialist Pure Hydrogen expandiert gerade in die USA, hier noch Vieles zu erwarten. Wo liegen die Chancen für Anleger?

Den vollständigen Artikel lesen ...