Die Börsen feiern als gäbe es kein Morgen. Doch Vorsicht! Die ambitionierten Bewertungen bei vielen Unternehmen dürften alsbald in einer saftigen Korrektur münden. Aktuell ist Stock Picking das Gebot der Stunde, denn wie schnell sich die hohen Kurse in Luft auflösen, konnte man Anfang April, als Donald Trump den Zollhammer auspackte, spüren. Doch es gibt sie noch die unentdeckten Perlen. Vor allem im Wasserstoffsektor konnte ein noch unbekanntes Unternehmen mit zwei zukunftsgerichteten Aufträgen glänzen.Den vollständigen Artikel lesen ...
