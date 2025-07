Bei Kopfsalat dominierten einheimische Offerten, welche von belgischen flankiert wurden. Die Bewertungen der inländischen Chargen zeigten an einigen Märkten einen abschwächenden Trend. Bildquelle: Pexels Die Notierungen verfestigten sich in der Woche leicht. In Frankfurt blieb deutscher Kopfsalat in der 6er Steige mit 4,- bis 5,-€ stabil bewertet, neu war die...

Den vollständigen Artikel lesen ...