Die ATOSS Software SE hat ihren Wachstumskurs im zweiten Quartal fortgesetzt und Umsatz sowie Ergebnis weiter gesteigert. Der Konzernumsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 10 Prozent auf Mio. EUR 92,1 (Vj. Mio. EUR 83,8). Wesentlichen Anteil am Wachstum hatte erneut der Bereich Cloud und Subskriptionen, dessen Umsätze um 30 Prozent auf Mio. EUR 44,1 (Vj. Mio. EUR 33,9) stiegen. Das operative Ergebnis erhöhte sich von Mio. EUR 29,7 auf Mio. EUR 31,0 bei einer EBIT-Marge von 34 Prozent (Vj. 35 Prozent). Ungeachtet des aktuell herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds ist der Vorstand zuversichtlich die für das Gesamtjahr 2025 gesetzten Ziele zu erreichen. München, 24. Juli 2025 Die ATOSS Software SE verzeichnete im zweiten Quartal trotz eines anspruchsvollen Marktumfeldes erneut Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis und hat damit ihre positive Entwicklung des ersten Quartals fortgesetzt. So wuchs der Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 10 Prozent auf Mio. EUR 92,1 (Vj. Mio. EUR 83,8). Davon entfielen mit einem Umsatzplus von 12 Prozent insgesamt Mio. EUR 68,3 (Vj. Mio. EUR 60,9) auf den Bereich Software. Hauptreiber der Softwareumsätze waren erneut die Umsätze aus Cloud und Subskriptionen, die sich um 30 Prozent auf Mio. EUR 44,1 (Vj. Mio. EUR 33,9) erhöhten und nun einen Anteil am Gesamtumsatz von 48 Prozent (Vj. 41 Prozent) ausmachen. Zusammen mit den um 3 Prozent gestiegenen Umsätzen aus Softwarewartung in Höhe von Mio. EUR 19,9 (Vj. Mio. EUR 19,4), sind die wiederkehrenden Umsätze im Vergleich zum Vorjahr in Summe um 20 Prozent auf Mio. EUR 64,0 (Vj. Mio. EUR 53,3) gewachsen. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse aus Cloud und Wartung an den gesamten Umsatzerlösen beläuft sich im ersten Halbjahr auf 70 Prozent (Vj. 64 Prozent). Gegenläufig hierzu entwickelten sich die Einmalumsätze aus Softwarelizenzen, die sich um 44 Prozent auf Mio. EUR 4,3 (Vj. Mio. EUR 7,6) reduzierten. Die Umsätze mit Beratungsleistungen konnten im gleichen Zeitraum auf Mio. EUR 19,4 (Vj. Mio. EUR 18,0) ausgebaut werden. Die Hardwareerlöse beliefen sich aufgrund verhaltener Investitionsbereitschaft auf Mio. EUR 2,0 (Vj. Mio. EUR 3,1). Vor dem Hintergrund einer insgesamt zurückhaltenden Nachfrage nach neuen Softwarelösungen bei Neu- und Bestandskunden lagen die Auftragseingänge im ersten Halbjahr unter dem Vorjahr. Positiv entwickelten sich dagegen die wesentlichen KPI zur Auftragslage im Cloud-Geschäft. So erhöhte sich der Cloud order backlog, der die Umsätze aus vertraglich gesicherten Cloud-Nutzungsgebühren innerhalb der nächsten 12 Monate angibt, in der ersten Jahreshälfte auf Mio. EUR 96,9 (31.12.2024: Mio. EUR 85,8). Diese Cloud-Kennziffer beinhaltet auch den Cloud Annual Recurring Revenue (ARR) aus aktuellen Cloud-Nutzungsgebühren, der gegenüber dem Jahresendwert vom 31.12.2024 (Mio. EUR 79,3) um 15 Prozent auf insgesamt Mio. EUR 90,9 stieg. Der gesamte ARR (bestehend aus Cloud-Nutzungsgebühren und Wartungserlösen) erhöhte sich in den ersten sechs Monaten bis zum 30.06.2025 um 10 Prozent auf Mio. EUR 130,1. Mit 34 Prozent (Vj. 35 Prozent) bewegt sich die Umsatzrendite bezogen auf das operative Ergebnis (EBIT) leicht oberhalb der Prognose des Vorstands für das Gesamtjahr 2025 von mindestens 31 Prozent. Dies ist vor allem auf ein nachhaltiges Kostenmanagement sowie zum Teil noch ausstehende Investitionen vor allem in die Vertriebsorganisation in der zweiten Jahreshälfte zurückzuführen. Auch bei weiteren wichtigen Finanzkennzahlen des Konzerns, wie beispielsweise der Liquidität, wird die starke Performance und anhaltende hohe Stabilität des Geschäftsmodells von ATOSS sichtbar. So stieg die Liquidität gegenüber dem Vorjahresvergleichswert trotz der am 6. Mai 2025 erfolgten Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 2,13 je Aktie (in Summe Mio. EUR 33,9) um 10 Prozent auf Mio. EUR 91,2 (Vj. Mio. EUR 83,3). Ungeachtet der schwierigen und von Unsicherheiten geprägten Konjunktur blickt die ATOSS Software SE zuversichtlich auf die zweite Jahreshälfte. Grundlage hierfür sind die technologisch führenden Softwarelösungen des ATOSS Konzerns, das attraktive und skalierbare Geschäftsmodell sowie die solide finanzielle Basis. Zudem ist es dem Konzern durch den stetigen Ausbau seines Cloudgeschäfts und dem damit verbundenen Anstieg der wiederkehrenden Umsätze gelungen die Planbarkeit seiner Erlöse deutlich zu erhöhen und hierdurch seine wirtschaftliche Stabilität nachhaltig zu stärken. Vor diesem Hintergrund sieht sich ATOSS gut aufgestellt, auch künftig weitere Marktanteile in den von ihr adressierten Kundensegmenten zu gewinnen und ihren Wachstumskurs fortzusetzen. Aus diesem Grund hält der Vorstand an seiner vorangegangenen Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 fest. Diese sieht ein Umsatzwachstum auf rund Mio. EUR 190 vor. Des Weiteren ist unter Berücksichtigung der für 2025 geplanten Investitionen, insbesondere in den Ausbau und die Entwicklung der Sales Organisation sowie die Weiterentwicklung der Cloud-basierten Softwarelösungen, unverändert eine EBIT-Marge von mindestens 31 Prozent geplant.

KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: HALBJAHRESVERGLEICH IN TEUR 01.01.2025

- 30.06.2025 Anteil am

Gesamtumsatz 01.01.2024

- 30.06.2024 Anteil am

Gesamtumsatz Veränderung

2025 zu 2024 Umsatz 92.087 100% 83.800 100% 10% Software 68.240 74% 60.903 73% 12% Lizenzen 4.273 5% 7.615 9% -44% Wartung 19.850 22% 19.351 23% 3% Cloud & Subskriptionen 44.117 48% 33.937 41% 30% Beratung 19.449 21% 17.956 21% 8% Hardware 1.978 2% 3.085 4% -36% Sonstiges 2.420 3% 1.856 2% 30% EBITDA 33.293 36% 31.853 38% 5% EBIT 30.985 34% 29.676 35% 4% EBT 32.244 35% 31.114 37% 4% Nettoergebnis 21.720 24% 21.250 25% 2% Cash Flow (operativ) 14.704 16% 29.325 35% -50% Liquidität (1),(2) 91.249 83.268 10% EPS in Euro 1,37 1,34 2% Mitarbeiter (3) 825 813 1%

KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR



Q2/25 Q1/25 Q4/24 Q3/24 Q2/24 Umsatz 45.836 46.251 44.736 42.089 41.957 Software 34.211 34.029 33.366 30.587 31.181 Lizenzen 1.559 2.714 3.805 2.120 3.961 Wartung 9.891 9.959 9.872 9.740 9.697 Cloud & Subskriptionen 22.761 21.356 19.689 18.727 17.522 Beratung 9.414 10.035 9.074 8.913 8.676 Hardware 834 1.144 1.133 1.583 1.119 Sonstiges 1.377 1.043 1.163 1.006 981 EBITDA 16.572 16.721 18.828 17.148 16.783 EBIT 15.404 15.581 17.684 16.067 15.657 EBIT-Marge in % 34% 34% 40% 38% 37% EBT 15.555 16.689 18.811 17.057 16.607 Nettoergebnis 10.406 11.314 12.573 11.628 11.491 Cash Flow (operativ) -5.535 20.239 -2.245 32.392 -124 Liquidität (1),(2) 91.249 131.910 112.216 115.273 83.268 EPS in Euro 0,66 0,71 0,79 0,73 0,72 Mitarbeiter (3) 825 805 820 819 813

(1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Gold) zum Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen) (2) Dividende von EUR 2,13 je Aktie am 06.05.2025 (TEUR 33.880). Infolge der in 2024 durchgeführten Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und der Ausgabe neuer Aktien wurde die in 2024 gezahlte Dividende zu Vergleichszwecken rückwirkend angepasst: Dividende von EUR 1,69 je Aktie am 06.05.2024 (TEUR 26.802). (3) zum Quartals-/Jahresende

Anstehende Termine: 11.08.2025 Veröffentlichung 6-Monatsabschluss 23.10.2025 Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss 24.11.2025 ATOSS auf dem deutschen Eigenkapitalforum ATOSS Die ATOSS Software SE ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On-Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, High-End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei mehr als 19.000 Kunden einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, ATU, C&A, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, Lufthansa, Landeshauptstadt München, LMU Klinikum München, OBI, Universitätsklinikum Frankfurt und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com ATOSS Software SE Christof Leiber / CFO Rosenheimer Straße 141 h D-81671 München Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 - 0 investor.relations@atoss.com



