Die Umsätze von ATOSS Software stiegen im zweiten Quartal 2025 im Jahresvergleich um 9?% auf 45,8?Mio.?EUR, erneut getragen vom SaaS-Geschäft. Die Umsätze aus dem Cloud-/Subskriptionsbereich wuchsen im Jahresvergleich um 30?%. Die wiederkehrenden Umsätze insgesamt (Subskription + Wartung) stiegen um 20?% auf 32,7?Mio.?EUR und machen nun 71?% des Gesamtumsatzes aus - ein weiterer Schritt in Richtung des langfristigen Ziels von 75?%. Das EBIT ging hingegen im Jahresvergleich um 2?% auf 15,4?Mio.?EUR zurück, die Marge verschlechterte sich um 3,7 Prozentpunkte auf 33,6?%, was vermutlich auf Investitionen in den Vertriebsbereich zurückzuführen ist. Trotz eines nachlassenden Auftragseingangs im Zuge globaler makroökonomischer Unsicherheiten zeigt sich das Management zuversichtlich, die unveränderte Prognose für 2025 zu erreichen - einschließlich eines Umsatzes von "rund" 190?Mio.?EUR und einer EBIT-Marge von mindestens 31?%. ATOSS bestätigte zudem die Ziele für 2030, darunter einen Umsatz von 400?Mio.?EUR und eine EBIT-Marge von über 35?%. Angesichts der derzeit gedämpften Nachfragesituation halten wir es jedoch für wahrscheinlich, dass die Zielerreichung eher in der zweiten Hälfte des Planungszeitraums erfolgen wird. Wir bekräftigen unsere Halten-Empfehlung und belassen das Kursziel unverändert bei 125,00?EUR.Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/atoss-software-se





