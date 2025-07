PTA-News: Zumtobel Group AG: Umsatzerlöse leicht rückläufig / bereinigte EBIT-Marge im Rahmen der Prognose -2

DJ PTA-News: Zumtobel Group AG: Umsatzerlöse leicht rückläufig / bereinigte EBIT-Marge im Rahmen der Prognose

• Umsatzerlöse mit 2,6 % leicht unter Vorjahr • Bereinigtes Gruppen-EBIT betrug 46,9 Mio. EUR • Bereinigte EBIT-Marge mit 4,3 % in der Mitte der prognostizierten Spanne • Jahresergebnis bei 15,5 Mio. EUR • Dividendenvorschlag: 15 Eurocent je Aktie

Das Geschäftsjahr 2024/25 war im Kontext der globalen Krisen und einer schwachen Konjunktur ein schwieriges Jahr: Der Gruppenumsatz reduzierte sich um -2,6 % auf 1.097,2 Mio. EUR, währungsbereinigt sank der Umsatz um -3,0 %. Zwar hat sich das Geschäft im Components Segment im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 299,3 Mio. EUR auf Vorjahresniveau (299,4 Mio. EUR) stabilisiert, der Umsatz im Lighting Segment ging hingegen um 2,8 % auf 864,0 Mio. EUR zurück. Das bereinigte operative Ergebnis liegt bei 46,9 Mio. EUR (Vorjahr: 57,3 Mio. EUR), die bereinigte EBIT-Marge bei 4,3 %. Sie befindet sich somit genau in der prognostizierten Spanne von 3 % bis 6 %. Das Jahresergebnis nach Steuern und Abgaben beläuft sich auf 15,5 Mio. EUR (Vorjahr: 24,7 Mio. EUR).

"In Europa war und ist die Nachfrage im Bereich Neubau sehr verhalten", so Alfred Felder, CEO der Zumtobel Group. "Hinzu kommen verlängerte Entscheidungsprozesse, bedingt durch geringere Investitionsbereitschaft sowie zunehmende Projektverschiebungen auf Kundenseite. Das alles macht das Marktumfeld für unser Unternehmen mehr als herausfordernd."

Unterschiedliche Umsatzentwicklung in den Regionen und Segmenten Die Umsatzerlöse in der Gruppe entwickelten sich je nach Region unterschiedlich. So verzeichnete das Unternehmen in allen drei Ländern der D/A/CH-Region steigende Umsätze. Auch in der Region Nord- und Westeuropa konnte die Zumtobel Group die Umsatzerlöse leicht erhöhen, insbesondere dank des Wachstums in UK und Irland. In der Region Süd- und Osteuropa verzeichnete das Unternehmen vor allem in Frankreich schwache Umsätze. In der Region Asien & Pazifik reduzierte sich der Umsatz insbesondere in Australien. In der Region Amerika & MEA trugen vor allem die enttäuschenden Umsatzerlöse in Nordamerika zur negativen Entwicklung bei.

Im Lighting Segment sanken die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2024/25 um -2,8 % auf 864,0 Mio. EUR. Die positive Entwicklung in UK, Irland und der Schweiz konnte schwache Umsatzerlöse in der Region Süd- und Osteuropa sowie in der Region Asien & Pazifik nicht kompensieren. Der Umsatz im Components Segment hingegen lag mit 299,3 Mio. EUR auf Vorjahresniveau (299,4 Mio. EUR). Besonders in UK und der D/A/CH-Region konnte dieser Geschäftsbereich seine Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr steigern, allerdings wurden diese positiven Effekte durch schwächere Umsätze in anderen Ländern und negative Preisentwicklungen wieder aufgehoben.

Bereinigte Bruttoergebnismarge steigt auf 36,5 % Im abgelaufenen Geschäftsjahr sanken die Materialkosten der Zumtobel Group, weiters wirkten sich Lageraufwertungen positiv aus. Die Entwicklungsaufwendungen stiegen um 1,8 Mio. EUR auf 69,8 Mio. EUR (Vorjahr: 68,0 Mio. EUR ). Trotz geringerem Umsatz stieg die bereinigte Bruttoergebnismarge aufgrund einer niedrigen Materialquote auf 36,5 % (2023/24: 35,8 %). Die bereinigten Vertriebs- und Verwaltungskosten (inkl. Forschung) erhöhten sich aufgrund gestiegener Personalkosten um 7,3 Mio. EUR auf -353,3 Mio. EUR . Zudem wurden im Geschäftsjahr 2024/25 Sondereffekte in Höhe von -14,0 Mio. EUR verbucht, die im Wesentlichen mit der Einstellung der Produktionstätigkeit im Werk in Les Andelys (Frankreich) zusammenhängen.

Das bereinigte Gruppen-EBIT sank von 57,3 Mio. EUR auf 46,9 Mio. EUR, vor allem infolge der schwächeren Umsatzerlöse und höheren Fixkosten im Lighting Segment. Dabei belief sich die bereinigte EBIT-Marge auf 4,3 % (Vorjahr: 5,1 %). Im Geschäftsjahr 2024/25 wurden Sondereffekte in Höhe von -14,0 Mio. EUR verbucht. Das Gruppen-EBIT verringerte sich unter Berücksichtigung dieser Sondereffekte auf 33,0 Mio. EUR (2023/24: 49,5 Mio. EUR). Die EBIT-Marge lag bei 3,0 % (2023/ 24: 4,4 %). Das Ergebnis vor Ertragsteuern betrug im Berichtszeitraum 16,1 Mio. EUR (Vorjahr: 34,9 Mio. EUR). Das Jahresergebnis lag bei 15,5 Mio. EUR nach 24,7 Mio. EUR im Vorjahr. Für die Aktionäre der Zumtobel Group AG ergab sich daraus ein Ergebnis je Aktie (unverwässert bei 42,6 Mio. Aktien) von 0,36 EUR (2023/24: 0,57 EUR).

Dividendenvorschlag in Höhe von 15 Eurocent Im Geschäftsjahr 2024/25 konnte die Zumtobel Group ein positives Nettoergebnis von 15,5 Mio. EUR erwirtschaften. Der Vorstand plant, dem Aufsichtsrat und in Folge der für den 26. September 2025 anberaumten Hauptversammlung eine Dividende von 15 Eurocent je Aktie für das Geschäftsjahr 2024/25 vorzuschlagen (2023/24: 25 Eurocent). Das entspräche 42 % des Nettogewinns. Gemessen am Schlusskurs des Geschäftsjahres 2024/25 würde die Dividendenrendite damit 3,2 % betragen.

Gezielte Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie: FOCUSED[+] Als Antwort auf die sich wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen hat die Zumtobel Group im abgelaufenen Geschäftsjahr ihre bisherige Unternehmensstrategie unter dem Schlagwort "FOCUSED[+]" gezielt weiterentwickelt. Nachhaltigkeit und Digitalisierung bleiben zentrale Eckpfeiler dieser Strategie. In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen auch seine Positionierung im Bereich smarter Gebäudeinfrastruktur weiter gestärkt.

"Mit dieser Strategie bauen wir auf einem stabilen Fundament auf und richten unser Unternehmen weiter konsequent auf Zukunftsfähigkeit aus - insbesondere im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung und die steigenden Nachhaltigkeitsanforderungen von Gesetzgebung und Kunden in Europa", erklärt Alfred Felder, CEO der Zumtobel Group.

Ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie der Zumtobel Group ist die Bündelung aller Aktivitäten rund um intelligente Lichtlösungen. Unter dem Leitmotiv "Smart Building Solutions" investiert die Zumtobel Group gezielt in entsprechende Forschung, Technologie und vernetzte Beleuchtungssysteme. Sensorbasierte Lichtsteuerung, datenbasierte Flächennutzung und Human Centric Lighting leisten einen substanziellen Beitrag zu smarter Gebäudetechnik zur Sicherung optimaler Energieeffizienz. Strategische Partnerschaften mit Technologieführern wie Siemens und ABB unterstreichen den Anspruch des Unternehmens, zukunftsweisende Systeme für das nachhaltige Gebäudemanagement bereitzustellen.

Ein konkretes Ergebnis dieser Strategie ist die neue Software-Lösung Keyture. Durch offene, vernetzte Systeme sowie fortschrittliche Steuerungen und Smart Space-Anwendungen können Energieeffizienz, Sicherheit und Raumqualität gezielt gesteigert werden. Mit Keyture schafft die Zumtobel Group somit ein ganzheitliches Service-erlebnis und stärkt die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern.

Auch im Hinblick auf die eigene Organisation und die internen Prozesse setzt die Zumtobel Group weiter auf die Eckpfeiler Nachhaltigkeit und Digitalisierung. So wurden etwa die Klimaziele der Gruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr von der renommierten Science Based Targets initiative (SBTi) bestätigt. Sie sind inzwischen fest in der Organisation verankert. Die bereits im Vorjahr eingeleiteten Initiativen zur digitalen Transformation der Zumtobel Group wurden ebenfalls konsequent weiter vorangetrieben, dazu gehören u. a. die Entwicklung eines neuen Produktinformations-Management-Systems und die Neugestaltung des eCommerce-Kanals der Lighting Marken Thorn und Zumtobel. Parallel dazu überprüft das Management nach wie vor kontinuierlich die Kostenstrukturen im Produktionsnetzwerk, um die Resilienz des Unternehmens zu erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.

Mit dieser Strategie sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt, um sicher durch schwierige Zeiten zu manövrieren und um bestmöglich von den erwarteten Förderprogrammen auf europäischer Ebene - und hier speziell in Deutschland - zu profitieren.

Produkthighlight: Weiterentwicklung des Bestsellers TECTON Ein Highlight der vergangenen Monate war für die Zumtobel Group der Launch des neuen TECTON II Lichtbandsystems der Marke Zumtobel - der innovativen Weiterentwicklung des langjährigen Bestsellers TECTON. Das System bietet bis zu 15 Pole und ermöglicht dadurch maximale Flexibilität für unterschiedlichste Lichtanwendungen - von Allgemein- und Notbeleuchtung bis hin zu Sensorik und Steuerung. Alle Funktionen lassen sich in einem einzigen System kombinieren, was den Energieverbrauch deutlich reduziert. Darüber hinaus überzeugt TECTON II durch ein intelligentes Plug-and-Play-Design, das eine werkzeuglose Installation erlaubt und diese im Vergleich zu ähnlichen Produkten im Schnitt um über 70 % beschleunigt.

Ausblick Das Management der Zumtobel Group beurteilt die aktuelle geopolitische und wirtschaftliche Lage als angespannt und schwer prognostizierbar, obwohl es mittelfristig von positiven Geschäftsimpulsen von den erwarteten Förder-programmen in Europa ausgeht. Ungeachtet des geringen Anteils des US-Marktes am Umsatz der Gruppe könnten u. a. die aktuell kaum kalkulierbaren Auswirkungen der US-amerikanischen Zollpolitik die konjunkturelle Entwicklung und besonders das Baugeschehen in Europa substanziell beeinträchtigen. Besonders im Bereich Neubau verzeichnet die Zumtobel Group eine anhaltend schwache Nachfrage.

Dieses Umfeld macht es außerordentlich schwierig, konkrete Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung im Geschäftsjahr 2025/26 zu formulieren. Vor diesem Hintergrund und mit Hinweis auf die genannten Unwägbarkeiten erwartet der Vorstand der Zumtobel Group für das Geschäftsjahr 2025/26 einen rückläufigen Umsatz im einstelligen Prozentbereich unter Vorjahresniveau. Die bereinigte EBIT-Marge wird zwischen 1 % und 4 % erwartet.

