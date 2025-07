Chinas Griff nach dem Rohstoffmarkt wackelt - und dieses Unternehmen steht bereit, die Lücke zu füllen!

Anzeige / Werbung

Wolfram gilt aufgrund seiner Härte und Hitzebeständigkeit als Rüstungsmetall. Doch es ist auch einer der unsichtbaren Motoren der Hightech-Industrie.

Wir erklären anhand von Beispielen aus der Medizintechnik und der Chipfertigung, wieso Wolfram zu Recht als Schlüsselelement gilt, wenn es um die Rohstoffversorgung der Zukunft geht. Weiterhin wagen wir einen langfristigen Ausblick auf das Potenzial der Aktie von Wolfram-Produzent Almonty Industries.



Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!



Siemens Healthineers: Wolfram macht Röntgenstrahlen präzise

Wolfram ist ein besonderes Metall, das in vielen Branchen benötigt wird: Manchmal viel davon, oft reicht ganz wenig. Was Wolfram aber auszeichnet - es ist oft nicht zu ersetzen. Fehlt es komplett, stehen verschiedene Wertschöpfungsketten still. Außerhalb der Rüstungsindustrie, wo Wolfram in Munition, Panzerungen und etwa Triebwerken verbaut wird, spielt Wolfram vor allem in der Medizintechnik und der Chipindustrie eine wichtige Rolle. Ohne das Wolfram aus China, das den Markt zu mehr als 80% dominiert, drohen in beiden kritischen Bereichen Produktionsausfälle. In der Medizintechnik steckt Wolfram vor allem in Produkten für bildgebende Verfahren. Diese spielen sowohl bei Vorsorge als auch Therapie eine wichtige Rolle. Siemens Healthineers ist in diesem Bereich Weltmarktführer - würde die Versorgung mit Wolfram zusammenbrechen, hätte das indirekt auch Einfluss auf die Produktion in der Medizintechnik-Branche: Die hohe Dichte des Metalls, seine Eigenschaft als Strahlenschutz und seine Fähigkeit zur präzisen Manipulation von Strahlen sind für die Herstellung medizinischer Bildgebungsgeräte unverzichtbar. Das gilt vor allem vor dem Hintergrund, dass bildgebende Verfahren oder auch Strahlentherapien immer spezifischer werden.



Intel: Ohne hochreines Wolfram läuft gar nichts

Auch bei Chips, wie sie Intel entwickelt und herstellen lässt, spielt Wolfram eine entscheidende Rolle. So spielt Wolframfluorid im sogenannten Gasphasenabscheidungsverfahren bei der Chipherstellung eine Rolle und Wolfram-Titan dient als Diffusionsbarriere bei der Metallisierung von Mikrochips, um sicherzustellen, dass die Halbleiter letztlich auch funktionieren. Für beide Verfahren ist hochreines Wolfram nötig. Diese Abhängigkeit von hochreinen Stoffen macht die Halbleiterindustrie besonders anfällig für Lieferengpässe. Neben Wolfram spielen auch bestimmte Gase, wie etwa Helium, entscheidende Rollen. Hinzu kommt in der Chipindustrie die regionale Konzentration: 92% der hochmodernen Chips stammen heute aus Taiwan. Dort lässt auch Intel, der wohl bekannteste Chipkonzern der Welt, fertigen.



Almonty: Vom Visionär zur letzten Rettung

Nur rund 1.440 Km von Taiwans Hauptstadt Taipeh entfernt, liegt Südkoreas Hauptstand Seoul. Unweit davon befindet sich mit der Sangdong-Mine eines der größten Wolframvorkommen der Welt, das noch in diesem Jahr in Produktion gehen soll. Sangdong steht für hochreines Wolfram und gute Produktionsbedingungen. Über Jahre lag die Mine jedoch brach - China überflutete den Wolframmarkt mit subventionierten Produkten und sorgte dafür, dass westliche Minen nach und nach stillgelegt wurden. So entstand die heutige Marktdominanz bei Seltenen Erden, aber auch bei Wolfram. Almonty Industries erkannte schon früh, dass diese Abhängigkeit den Westen in eine Sackgasse führt und baute in den 2010er-Jahren ein umfassendes Portfolio aussichtsreicher Wolfram-Projekte auf. Unter anderen gehört die seit mehr als einhundert Jahren produzierende Mine Panasqueira in Portugal dazu, die auch heute noch hochreines Wolfram zu Tage fördert.

Das Knowhow, das Bergleute teils über fünf Jahrzehnte weitergegeben haben, ist für Almonty Gold wert, denn Wolfram ist ein äußerst kompliziertes Element: Bei Raumtemperatur neigt reines Wolfram zum Brechen, was den Einsatz spezieller Schneidwerkzeuge nötig macht. Das Schweißen von Wolfram ist nur mittels Laser- oder Elektronenstrahl möglich, was die Bearbeitung komplex und kostenintensiv macht. Diese Schwierigkeiten bei der Verarbeitung sind nicht nur technische Merkmale, sondern stellen erhebliche Hürden innerhalb der Wolfram-Wertschöpfungskette dar - nur eine begrenzte Anzahl von Unternehmen hat das erforderliche Fachwissen. Als einer der wenigen westlichen Produzenten und Inhaber des nach eigenen Angaben modernsten Wolframlabors der Welt, ist Almonty perfekt positioniert, um seine Trümpfe in den kommenden Jahren auszuspielen.



Sphene Capital sieht rund 40% Potenzial bei Almonty-Aktie

Einer dieser Trümpfe ist die Verarbeitungsanlage für die Sangdong-Mine, die für 2027 geplant ist und für die Almonty vor wenigen Tagen 90 Millionen USD am US-amerikanischen Kapitalmarkt aufgenommen hat. Hier sollen die vielseitigen Erfahrungen des Unternehmens einfließen und dafür sorgen, dass Almonty zur Cashcow wird. Dass die Chancen dafür gut stehen, glaubt auch das Analysehaus Sphene Capital, das Almonty bis 2027 Umsätze von 300 Mio. CAD sowie ein EBITDA von 153,7 Mio. CAD prophezeit. Die Eckdaten von Almonty rechtfertigen nach Ansicht von Sphene Capital Kurse von 8,40 CAD - gemessen an aktuellen Notierungen ein Aufschlag von annähernd 40%. Gelingt es dem Unternehmen auch in Zukunft, seine einzigartige Expertise rund um Wolfram einzubringen und womöglich auch die beiden Projekte in Spanien weiterzuentwickeln, könnte Almonty weiteres Potenzial entfalten. Da Almonty eine der wenigen Alternativen zu Wolfram aus China ist, stehen die Chancen dafür gut. Almonty ist einzigartig positioniert, um innerhalb seiner Nische zum Weltmarktführer aufzusteigen.

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") derzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen hält bzw. halten und auf deren Kursentwicklungen spekulieren. Sie beabsichtigen insofern Aktien oder andere Finanzinstrumente der Unternehmen zu veräußern bzw. zu erwerben (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.inv3st.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.





Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.inv3st.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.



Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

André Will-Laudien

Carsten Mainitz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Stefan Feulner

Fabian Lorenz

Armin Schulz

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.inv3st.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: US4581401001,DE000SHL1006,CA0203987072