Die Tesla-Aktie steht am Donnerstag unter Druck, nachdem das Unternehmen am Mittwochabend nachbörslich Quartalszahlen gemeldet hat. Das sind die konkreten Ergebnisse und das bedeuten sie für Investoren. Tesla meldet Zahlen Am Mittwoch nach Börsenschluss hat der Autobauer Tesla seine Quartalszahlen vorgelegt. Dabei meldete das Unternehmen einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,4 US$, was unter dem Vorjahr, aber im Rahmen der Erwartungen der Analysten, ...

