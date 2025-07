Der DAX hat gestern Tempo aufgenommen. Von Beginn an entwickelte sich ein starker Handel. Am Ende legte der deutsche Leitindex 0,83 Prozent auf 24.240 Punkte zu. Heute deuten sich vorbörslich bereits die nächsten starken Gewinne an. Für Auftrieb sorgt Entspannung in der Zollthematik. Donald Trump deutet ...