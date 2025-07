Nach einer bislang starken Woche zeigt der New Yorker Aktienmarkt auch am Freitag wohl keine nennenswerte Schwäche. Skeptische Töne vom Chipkonzern Intel trüben das Bild im Technologiesektor kaum. Die Hoffnung auf eine versöhnliche Zolleinigung zwischen den USA und der Europäischen Union stützt den Markt. Den US-Leitindex Dow Jones Industrial taxierte der Broker IG anderthalb Stunden vor dem Börsenstart 0,12 Prozent höher auf 44.746 Punkte. Das Rekordhoch bleibt in Reichweite. Beim technologielastigen ...

