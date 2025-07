Das Instrument C4X FR0010095596 VALERIO TH AC.PORT.EO-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 24.07.2025

The instrument C4X FR0010095596 VALERIO TH AC.PORT.EO-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 24.07.2025





