MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Triebwerksbauer MTU hat im zweiten Quartal überraschend stark zugelegt. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um ein Fünftel auf knapp 2,1 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) wuchs sogar um 42 Prozent auf 357 Millionen Euro. Das war durchweg mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Der scheidende Vorstandschef Lars Wagner sieht den Hersteller damit auf Kurs zu den Jahreszielen, die er bereits im Juni angehoben hatte.

So rechnet der Manager im laufenden Jahr inzwischen mit einem Umsatz von 8,6 bis 8,8 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn soll um einen niedrigen bis mittleren 20er-Prozentsatz steigen und damit mindestens 1,26 Milliarden Euro erreichen. Die Prognose enthalte erste Einschätzungen zu den Folgen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, erklärte MTU.

Im zweiten Quartal verdiente das Unternehmen auch unter dem Strich deutlich mehr als vor einem Jahr: Der Überschuss sprang um 78 Prozent auf 289 Millionen Euro nach oben./stw/mis