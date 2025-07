Zürich - An den Devisenmärkten hat es in der Nacht auf Donnerstag kaum grosse Bewegungen gegeben. Die Veränderungsraten zwischen US-Dollar, Euro und Franken waren entsprechend minimal. Im 24h-Vergleich hat der Dollar zum Euro aber einiges an Terrain eingebüsst. Das EUR/USD-Paar notierte am frühen Morgen bei 1,1779 nach ähnlich viel am späten Mittwochabend. Am Mittwochmorgen hatte das Paar noch bei 1,1734 gelegen. Auch zum Franken war die Bewegung ...

