Vancouver, British Columbia - 24. Juli 2025 / IRW-Press / Inspiration Energy Corp. ("Inspiration" oder das "Unternehmen") (CSE: ISP) (WKN: A40GPX) (OTC: ISPNF), ein kanadisches Gold- und Kupferexplorationsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass seine Aktien nun zum Handel an der Tradegate Exchange in Deutschland ("Tradegate"), einer der aktivsten anlegerorientierten Plattformen Europas, zugelassen sind.

Diese Notierung ist ein bedeutender Schritt in der Strategie von Inspiration, seine globale Anlegerbasis zu erweitern und den Zugang zu den europäischen Kapitalmärkten zu verbessern. Angesichts des steigenden Interesses von Privatanlegern und institutionellen Anlegern an Edel- und Basismetallen, insbesondere angesichts der Tatsache, dass der Goldpreis in dieser Woche ein Allzeithoch erreicht hat, ist das Unternehmen der Ansicht, dass der Zeitpunkt der Notierung günstig ist und der allgemeinen Stimmung am Markt aus strategischer Sicht Rechnung trägt.

"Wir freuen uns, europäischen Anlegern zu einem für den Goldsektor so wichtigen Zeitpunkt einen leichteren Zugang zu bieten", sagt Charles Desjardins, President von Inspiration. "Nachdem sich der Goldpreis nun auf einem historischen Höchststand befindet und Kupfer eine zentrale Rolle in der globalen Elektrifizierungsbewegung spielt, wächst das Interesse von Anlegern an hochwertigen Explorationsprojekten. Die Notierung an der Tradegate erhöht unsere Sichtbarkeit und unterstreicht unser Engagement für die Steigerung des Unternehmenswertes."

Die Tradegate Exchange wird von der Tradegate AG betrieben und ist einer der liquidesten Handelsplätze Europas für Wertpapiere und börsengehandelte Produkte (ETF). Sie zeichnet sich durch eine schnelle und transparente Abwicklung aus und wird von privaten und institutionellen Anlegern auf dem gesamten Kontinent genutzt. Diese Notierung sieht keine Ausgabe neuer Aktien oder eine Verwässerung für bestehende Aktionäre vor. Inspiration ist nach wie vor an der Canadian Securities Exchange, der Hauptbörse des Unternehmens in Kanada, notiert.

In Verbindung mit der Notierung an der Tradegate freut sich das Unternehmen über die jüngsten Explorationsergebnisse aus seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekt Rottenstone North (das "Konzessionsgebiet" oder das "Projekt") im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan (Abbildung 1) zu informieren. Bei einer kürzlich abgeschlossenen Atomic Mineral Resonance Tomography-("AMRT")-Satellitenuntersuchung (siehe Pressemeldung von Inspiration vom 14. Juli 2025) konnten mehrere vorrangige Gold- und Kupferziele, insbesondere entlang der östlichen Grenze des Konzessionsgebiets mit dem Projekt von Ramp Metals Inc., und nur wenige Kilometer von der Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Rush von Ramp (siehe Pressemeldung von Ramp Metals vom 6. Juni 2025) entfernt, ermittelt werden.

Fernerkundungsverfahren wie AMRT liefern keine endgültigen Ergebnisse und bieten keine Garantie für eine Mineralentdeckung.

Abbildung 1: Standort des Au-Cu-Konzessionsgebiets Rottenstone North von Inspiration Energy im Norden von Saskatchewan mit der Lage der AMRT-Ziele entlang der Grenze zum Projekt von Ramp Metals und des Trends seiner Entdeckung Rush.

Die Ziele liegen im Trend und parallel zum Korridor der Entdeckung Rush, wobei sich die ausgeprägtesten Anomalien auf den südlichen Teil des Projekts konzentrieren (siehe Abbildung 1). Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese hervorragenden Ergebnisse die Aufnahme von Bohrungen rechtfertigen, und plant nun ein erstes Bohrprogramm.

"Die Ergebnisse der AMRT-Vermessung haben unsere Erwartungen übertroffen", so Desjardins weiter. "Unsere Ziele liegen im strukturellen Trend der Entdeckung Rush von Ramp und befinden sich in einem der am wenigsten erkundeten, aber aussichtsreichsten Mineralgürtel Kanadas. Die technischen Daten, die Nähe zu einer bekannten Mineralisierung und die aktuelle Stärke der Rohstoffpreise bilden eine großartige Kulisse für unser bevorstehendes Explorationsprogramm."

Das Projekt Rottenstone North liegt in einem Gebiet mit günstiger Geologie, das in der Vergangenheit nur unzureichend erforscht wurde, und das Unternehmen ist überzeugt, dass es angesichts der Gold- und Kupferpreise, die ein Mehrjahreshoch und jetzt auch einen Rekordhöchststand erreicht haben, gut aufgestellt ist, um in den kommenden Monaten einen bedeutenden Wert durch die Exploration zu schaffen.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe des Projekts von Inspiration nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet des Unternehmens hinweisen. Dieses Explorationskonzept kann nur durch das geplante Bohrprogramm und eine anschließende Überprüfung vor Ort bestätigt werden.

Erklärung gemäß National Instrument 43-101

Dr. Scott Jobin-Bevans, P.Geo. (APEGS #82498), ein unabhängiger Berater des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Dr. Jobin-Bevans hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Inspiration Energy Corp.

Inspiration Energy Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Erschließung und die Exploration potenzialreicher Rohstoffprojekte gerichtet ist. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, durch die strategische Exploration und verantwortungsbewusste Erschließung Mehrwert zu schaffen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Goldprojekt Rottenstone North, befindet sich rund 115 Kilometer nördlich von La Ronge (Saskatchewan) und hat eine Grundfläche von 4.512 Hektar. Das Projekt liegt direkt neben dem Grundbesitz von Ramp Metals Inc. (TSXV: RAMP) in einer geologisch aktiven Region, die zunehmend ins Interesse von Explorationsunternehmen rückt. Inspiration setzt bei der Weiterentwicklung des Projekts auf eine Kombination herkömmlicher und eigens entwickelter Technologien, einschließlich des AMRT-Systems, um eine effiziente Abgrenzung von Bohrzielen und zukünftige Entdeckungen zu ermöglichen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar sind.

Im Namen des Board of Directors

Charles Desjardins

CEO, President und Direktor

Telefon: 604-808-3156

E-Mail: mailto:info@inspiration.energy

Die Canadian Stock Exchange und ihre Regulierungsdienstleister übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieses Dokuments gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind durch diese Warnhinweise sowie durch jene qualifiziert, die in unseren Einreichungen bei SEDAR+ in Kanada (verfügbar unter www.sedarplus.ca) enthalten sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80461Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80461&tr=1



