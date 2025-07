Der WTI-Preis driftet am Donnerstag in der frühen europäischen Sitzung auf etwa 65,75 USD höher. - Der Fortschritt in den US-Handelsgesprächen hebt die Marktstimmung und stützt den WTI-Preis. - Die Rohölbestände in den Vereinigten Staaten fielen in der vergangenen Woche um 3,169 Millionen Barrel, so die EIA. - West Texas Intermediate (WTI), die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...