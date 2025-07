Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während die Handelsgespräche zwischen den USA und der EU fortgesetzt werden und es Anzeichen einer möglichen Einigung gibt, richtet sich das datenseitige Interesse auf die Veröffentlichung der vorläufigen Einkaufsmanagerindizes, so die Analysten der Helaba.Im Vormittagsverlauf stünden die Zahlen in Deutschland, Frankreich und der Eurozone auf dem Programm. Im Vormonat habe es in der deutschen Industrie eine Verbesserung gegeben, für die Hoffnungen auf eine gütliche Einigung im Zollstreit mit den USA verantwortlich gewesen seien. Auch Impulse von der neuen Bundesregierung hätten die Stimmung verbessert. Noch aber lägen die Indizes im Kontraktionsbereich, sodass von dieser Seite keine klaren Signale einer deutlichen Erholung der konjunkturellen Dynamik ausgingen. Daran habe sich im Juli vermutlich wenig geändert, denn die Zollhoffnungen hätten sich bislang nicht bewahrheitet. Demgegenüber lieferten die Umfragen unter den Finanzmarktteilnehmern eine leicht positive Indikation. ...

