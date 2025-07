EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Umsatzentwicklung

IBU-tec advanced materials AG verzeichnet ein starkes Batteriegeschäft mit hohen Auftragseingängen



24.07.2025 / 10:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News



IBU-tec advanced materials AG verzeichnet ein starkes Batteriegeschäft mit hohen Auftragseingängen Auftragseingang im Batteriebereich bereits im Juli 2025 auf Niveau

des Gesamtjahrs 2024

Weiterer Skalierungsauftrag für LFP-Batteriematerial im einstelligen Mio. Euro-Bereich

IBU-tec bekräftigt die dynamischen Wachstumsstrategie im Batteriebereich Weimar, 24. Juli 2025 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) berichtet über ein starkes Batteriegeschäft in den ersten sieben Monaten des laufenden Geschäftsjahrs. Bis dato beläuft sich das Volumen der Auftragseingänge im Batteriebereich auf dem Niveau gesamten Vorjahres. So hat IBU-tec erst kürzlich einen Großauftrag von der PowerCo SE (vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 18.7.2025) sowie einen weiteren Skalierungsauftrag des Batterieherstellers für LFP-Batteriematerial im einstelligen Mio.-EUR-Bereich erhalten. Die jüngsten Aufträge beim LFP-Batteriematerial untermauern die dynamische Wachstumsstrategie von IBU-tec im Batteriebereich. Aufgrund dieser positiven Entwicklung bekräftigt die IBU-tec AG ihre Strategie im Batteriegeschäft mit einer Umsatzerwartung mit deutlichen Wachstumsraten in den nächsten zwei bis drei Jahren. Jörg Leinenbach, CEO von IBU-tec: "Wir haben durch das bislang sehr hohe Auftragsvolumen wichtige operative und strategische Ziele im Bereich der Batteriematerialien erreicht. Der aktuelle sehr positive Trend im Batterieumfeld zeigt, dass der Ausbau einer europäischen Lieferkette Fahrt aufnimmt. Wir freuen uns sehr, ein wichtiger Teil dieser Entwicklung zu sein." Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 230 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Kontakt edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42-44

60322 Frankfurt

t +49 69 905505-52

IBU-tec@edicto.de



24.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com