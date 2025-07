Berlin - Die deutsche Elektroindustrie erwartet für 2025 wieder ein Plus. "Wir hoffen, dass wir 2025 zurück zu leichtem Wachstum kommen können", sagte ZVEI-Präsident Gunther Kegel dem Nachrichtenmagazin Politico. 2024 war der Umsatz der Branche mit mehr als sieben Prozent stärker geschrumpft als im Corona-Jahr 2020.



Der Optimismus ist neu. "Wir haben bis dato immer noch gesagt, dass wir von einer leichten Schrumpfung der realen Produktion ausgehen. Im Moment hellt sich das Konjunkturbild aber ein wenig auf", so der Chef des Verbands der deutschen Elektro- und Digitalindustrie.



Der Zollstreit mit den USA könne die Prognose aber ändern. "Falls das negativ ausgeht, wird 2025 vermutlich stärker unterhalb der Nulllinie enden", so Kegel mit Blick auf Trumps Entscheidung. "Eine existenzielle Krise befürchte ich für die Elektro- und Digitalindustrie aber bisher nicht." Ein Zoll von 30 Prozent würde deutsche Anbieter aber "aus dem amerikanischen Markt bei vielen Produkten herauspreisen".



Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie ist mit knapp 900.000 Personen die zweitgrößte Branche des Landes nach dem Maschinenbau. "Wir erwarten, dass unsere Industrie in zehn Jahren zu der wichtigsten Industrie Deutschlands wachsen wird", sagte Kegel.





