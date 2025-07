DJ S&P Global: Euroraum-Wirtschaft gewinnt im Juli an Dynamik

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Das Wachstum der Eurozone-Wirtschaft hat im Juli dank der Stabilisierung des Auftragseingangs weiter an Dynamik gewonnen und ist so stark ausgefallen wie seit knapp einem Jahr nicht mehr. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 51,0 Zähler von 50,6 im Vormonat, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Das ist der höchste Wert seit elf Monaten. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 50,8 Punkte vorhergesagt.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 49,8 Punkte von 49,5 im Vormonat. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 49,7 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor kletterte stärker als erwartet auf 51,2 Punkte von 50,5 im Vormonat. Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 50,8 Punkte erwartet.

Auf Länderebene liefen die Entwicklungen auseinander. Deutschlands Wirtschaftsleistung stieg den zweiten Monat in Folge geringfügig, Frankreichs Wirtschaftskraft schrumpfte erneut, wenngleich mit der niedrigsten Rate seit Beginn der rezessiven Phase vor elf Monaten. In den übrigen von der Umfrage erfassten Ländern ging es solide aufwärts.

"Ganz allmählich scheint die Konjunktur in der Eurozone wieder Fuß zu fassen", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. "Die Rezession im verarbeitenden Gewerbe neigt sich dem Ende zu und im Dienstleistungssektor hat sich das Wachstum im Juli etwas beschleunigt. Unser BIP-Nowcast, der auch die HCOB Flash PMIs berücksichtigt, kommt für das dritte Quartal auf ein robustes Wirtschaftswachstum. Allerdings sind noch weitere Daten abzuwarten, bevor dieser Einschätzung zu viel Gewicht gegeben werden sollte."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2025 04:12 ET (08:12 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.