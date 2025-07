Dass seit einigen Wochen die ersten Exemplare eines "more affordable models" gebaut werden, hat Tesla in seinem Geschäftsbericht bestätigt. Im anschließenden Investoren-Call stellte Elon Musk klar, dass es kein von Grund auf neues Modell wird - sondern das lange erwartete, abgespeckte Model Y. Es war eine etwas überraschende Ankündigung von Tesla im Geschäftsbericht zum zweiten Quartal, da sich das Unternehmen in solchen Dokumenten eher selten zu ...

