- BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1000 (920) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 11950 (11900) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 540 (590) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1030 (930) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SUPERMARKET INCOME REIT PRICE TARGET TO 84 (89) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 400 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - INVESTEC STARTS FULLER SMITH & TURNER WITH 'BUY' - PRICE TARGET 750 PENCE - JEFFERIES CUTS DOWLAIS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 75 (70) PENCE - JEFFERIES RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 590 (565) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 6200 (5700) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ITV PRICE TARGET TO 112 (110) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX STARTS BERKELEY GROUP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 3900 PENCE - KEPLER CHEUVREUX STARTS BIG YELLOW GROUP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1045 PENCE - KEPLER CHEUVREUX STARTS SAFESTORE WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 685 PENCE - RBC CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 690 (725) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS VALTERRA PLATINUM PRICE TARGET TO 3500 (3520) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2700 (2625) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES M&G PRICE TARGET TO 240 (225) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 490 (535) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1000 (910) PENCE - 'BUY'



