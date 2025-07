FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX Broker) - Überzeugende Geschäftszahlen der Deutschen Bank und auch von BNP Paribas haben den europäischen Bankensektor am Donnerstag auf den höchsten Stand seit der Finanzkrise 2008 getrieben. Zuletzt war der Branchenindex mit plus 1,4 Prozent unter den besten Sektoren der Stoxx-600-Übersicht.

Nachdem die Anleger der Deutschen Bank am Vortag in Erwartung guter Zahlen bereits Vorschusslorbeeren verteilt hatten, erreichten die Papiere am Donnerstag mit knapp 28,28 Euro einen weiteren Höchststand seit Sommer 2015. Zuletzt lagen sie noch mit 6,3 Prozent im Plus bei 28,09 Euro

Im Dax waren sie damit unangefochten an der Spitze. Der deutsche Leitindex gewann - beflügelt von der Hoffnung auf einen Zolldeal zwischen der Europäischen Union und den USA - rund 1 Prozent, somit kommt das Rekordhoch wieder in Sicht.

"Höhere Erträge und niedrigere Kosten: Der zwischendurch ins Wanken geratene deutsche Branchenprimus ist wieder zurück auf der Erfolgsspur und damit auf einem sehr guten Weg, das selbst gesteckte und von vielen vor einem Jahr noch belächelte Ziel einer Eigenkapitalrendite von 10 Prozent im Gesamtjahr zu erreichen", kommentierte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets den Bericht der Deutschen Bank.

Allein in den vergangenen drei Wochen haben Deutsche-Bank-Aktien um fast 16 Prozent zugelegt. Mit einem Zuwachs von gut 68 Prozent seit dem Jahresbeginn sind sie im Dax unter den größten Gewinnern. Die Bank sieht sich nach einem überraschend starken ersten Halbjahr auf gutem Weg, ihre Jahresziele zu erreichen. Im zweiten Quartal verdiente das Geldhaus so viel wie seit fast 20 Jahren nicht mehr.

Die Resultate zeigten, dass die Frankfurter auf einem guten Weg seien, um die in diesem Jahr angestrebte Eigenkapitalrendite von 10 Prozent zu erreichen, schrieb Analyst Kian Abouhossein von JPMorgan in einer ersten Reaktion. Abgesehen vom Investmentbanking hätten sich alle Bereiche gut entwickelt. Abouhossein votiert weiter mit "Overweight". Sein Kursziel von 26,30 Euro liegt allerdings inzwischen unter dem aktuellen Kurs.

Gute Nachrichten kamen am Donnerstag auch vom französischen Kredithaus BNP Paribas, das im zweiten Quartal mehr als erwartet verdiente. Im EuroStoxx 50 lagen die Aktien mit einem Plus von rund 2 Prozent im vorderen Bereich. Den sich zunächst abzeichnenden Vorstoß auf ihr Jahreshoch vom März brachen sie aber ab./ajx/ag/mis

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXFR0000131104, DE0005140008, DE0008469008, EU0009658145