ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat STMicroelectronics nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Chiphersteller habe die Erwartungen einigermaßen erfüllt, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Doch der operative Ergebnisausblick (Ebit) auf das laufende Quartal liege deutlich unter der Konsensschätzung. Die Erwartungen an das Unternehmen seien nach den Zahlen der Branchenkollegen Texas Instruments und NXP zwar schon geerdet worden. Doch die mäßigen Bruttomargen und das gesenkte Jahresgewinnziel (EPS) dürften auf ein negatives Echo stoßen./rob/gl/mis



