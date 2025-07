EQS-Ad-hoc: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Nemetschek SE erhöht Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 und gibt vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2025 bekannt



24.07.2025

Nemetschek Group erhöht Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 und gibt vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2025 bekannt München, 24. Juli 2025 - Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907) hebt nach einem starken zweiten Quartal ihre Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 nach oben an. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2025 wird nun in einer Bandbreite zwischen 20% und 22% (inkl. der im Vorjahr akquirierten GoCanvas) erwartet (bisher: zwischen 17% und 19%). Die EBITDA-Marge inklusive des Verwässerungseffekts durch GoCanvas für das Gesamtjahr wird weiterhin bei rund 31% erwartet. Hier spiegeln sich unter anderem außerordentliche, nichtoperative Effekte aus der unerwarteten Insolvenz eines Service- und Zahlungsdienstleisters wider. Die besser als erwartete operative Entwicklung im zweiten Quartal ist einerseits auf das Design-Segment zurückzuführen, das erneut von einer höher als erwarteten Nachfrage nach Mehrjahresverträgen profitierte, um so die Umstellung des Segments auf ein Subskriptionsmodell zu beschleunigen. Zudem trug auch das Build-Segment mit einem weiterhin sehr starken organischen und anorganischen Wachstum (GoCanvas) zu der besser als erwarteten Entwicklung bei. Der Konzernumsatz (inkl. GoCanvas) stieg im zweiten Quartal um 27,4% (währungsbereinigt: 30,5%) auf 290,0 Mio. Euro (Q2 2024: 227,7 Mio. Euro). In den ersten sechs Monaten 2025 erhöhte sich der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 26,8% (währungsbereinigt: 27,8%) auf 572,8 Mio. Euro. Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Q2 überproportional zum Umsatz um 44,0% (währungsbereinigt: 46,3%) auf 88,5 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 61,4 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge im Q2 verbesserte sich entsprechend auf 30,5% (Q2 2024: 27,0%). Auf 6-Monatsbasis erreichte das EBITDA 169,1 Mio. Euro, was einer EBITDA-Marge von 29,5% (Vorjahr: 28,7%) entspricht. Wie bereits kommuniziert, ist in der vorläufigen Konzern-EBITDA-Marge im 1. Halbjahr unter anderem ein außerordentlicher, nichtoperativer Effekt im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich enthalten, der aus der unerwarteten Insolvenz eines Service- und Zahlungsdienstleisters resultierte. Wie geplant wird Nemetschek am 31. Juli 2025 den 6-Monatsbericht 2025 veröffentlichen und in einer virtuellen Konferenz ausführliche Informationen zum Verlauf des 2. Quartals bzw. der 6-Monatszahlen 2025 geben. Diese Prognose steht unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass sich die weltwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen im laufenden Geschäftsjahr nicht signifikant verschlechtern. Zudem sind im Ausblick keine möglichen negativen Auswirkungen wachsender geopolitischer Spannungen und erhöhter Zölle auf die Weltwirtschaft, Unternehmens- und Konsumkosten sowie auf Investitions- und Ausgabebereitschaft berücksichtigt. Alle in dieser Mitteilung für das zweite Quartal 2025 und das erste Halbjahr 2025 genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Definitionen der Leistungskennzahlen sind im Geschäftsbericht der Nemetschek SE für das Geschäftsjahr 2024 auf S. 50 zu finden (abrufbar unter: https://ir.nemetschek.com/geschaeftsbericht-2024 ).





Kontakt:

Stefanie Zimmermann

VP Investor Relations & Corporate Communication

NEMETSCHEK SE

Konrad-Zuse-Platz 1

81829 München

P: +49 89 540459-250

M: +49 175 7211197



