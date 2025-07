© Foto: Ahn Young-Joon/AP/dpa

Als führender Anbieter von Hochleistungs-Speicherchips für Nvidia will der südkoreanische seine Investitionen in diesem Jahr kräftig erhöhen, um die KI-Nachfrage zu stillenDamit hatten selbst Analysten nicht gerechnet. Das südkoreanische Unternehmen meldete am Donnerstag einen Rekordgewinn im zweiten Quartal und erklärte, dass die aggressive Investitionsbereitschaft globaler Technologieriesen im Bereich KI die Nachfrage nach Speicherchips, insbesondere für die fortschrittlichen 12-Layer HBM3E-Produkte, stark angetrieben habe. "Unsere Gesamtinvestitionen in diesem Jahr werden im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen steigen", sagte ein SK-Hynix-Manager während einer Telefonkonferenz zu den …